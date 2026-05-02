Alex Zanardi è deceduto, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e della motivazione. Le sue citazioni più significative restano come testimonianza della sua forza e determinazione, capaci di toccare ancora chi le ascolta. Le sue parole continuano a risuonare, portando un messaggio di resilienza e coraggio che ha condiviso nel corso della sua vita.

Alex Zanardi non c’è più. Ma le sue parole sono ancora qui, vive, capaci di arrivare dritte al cuore come la prima volta che le abbiamo sentite. Perché Zanardi non era solo un campione dello sport — era un filosofo della vita, uno che aveva capito qualcosa di fondamentale sull’esistenza e che non si stancava mai di condividerlo. Con semplicità, senza retorica, senza mai chiedere pietà. Rilggere le sue frasi oggi è un modo per tenerlo ancora un po’ con noi. “Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta”. È probabilmente la frase più famosa di Zanardi. Quella che in una sola riga racconta tutto di chi era questo uomo.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Addio Alex Zanardi: le sue frasi più belle che continueranno a ispirarci

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