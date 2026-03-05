Le fiamme divampano dal camino devastato il tetto di una casa | due famiglie evacuate

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, un incendio ha interessato una palazzina in via Monte Grappa a Rovato. Le fiamme sono scaturite dal camino, causando la distruzione del tetto e mettendo in fuga due famiglie che sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fumo nero visibile a chilometri di distanza. Ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile Paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, per un incendio divampato in una palazzina di via Monte Grappa a Rovato. Le fiamme, partite dal camino di un appartamento, hanno rapidamente raggiunto il tetto e il sottotetto dello stabile che ospita due appartamenti. Il rogo, che si è sviluppato in pochi minuti, ha causato momenti di forte apprensione tra i residenti e i vicini, preoccupati per la rapidità con cui il fuoco ha coinvolto la struttura dell’edificio. Secondo quanto ricostruito, la proprietaria aveva acceso il camino per bruciare alcuni rami: quando il fuoco sembrava essersi spento, era uscita di casa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Le fiamme divampano dal tetto, paura in paese: ragazzo salvato dai vicini di casaIl giovane che vive nell’abitazione è stato svegliato dai vicini, allarmati dal fumo.

Incendio a Milano: tetto in fiamme, 14 famiglie evacuateIncendio a Milano: evacuati 14 appartamenti in zona Solari, cause ancora da accertare Un incendio divampato nel primo pomeriggio di martedì 24...

Le fiamme divampano in un garage e scoppia l'incendio, coinvolti tre edifici (FOTO): paura nella notte, dopo l'allarme dei residenti scatta il massiccio intervento dei pompieriDRO. Ha coinvolto tre abitazioni il grosso incendio che è divampato nella notte a Pietramurata, frazione di Dro (QUI ARTICOLO): le fiamme sono divampate in un garage e si dono propagate, massiccio int ... ildolomiti.it

Le #fiamme divampano sul #balcone, #condominio invaso e avvolto dal fumo a #Domodossola - facebook.com facebook