Le fiamme divampano in cucina in un appartamento al secondo piano persone evacuate dai pompieri con l' autoscala

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di Ancona, in via De Gasperi, per un incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano. Le fiamme hanno coinvolto la cucina, e i pompieri sono arrivati con l’autoscala per mettere in sicurezza le persone dentro e spegnere il rogo. Nessuno si è fatto male, ma alcuni residenti sono stati evacuati in fretta. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

ANCONA – Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di ieri in un condominio di via De Gasperi, per un incendio sviluppatosi in un appartamento di un edificio di sette piani. Il rogo si sarebbe sviluppato, per cause da accertare, nella cucina di un'abitazione al secondo piano, segnalato non.

