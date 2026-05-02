le durate dei governi italiani

Il governo guidato da Giorgia Meloni si avvia a diventare il secondo più duraturo nella storia della Repubblica italiana. Finora, il suo mandato ha raggiunto una durata significativa, superando molti governi precedenti. La sua permanenza al potere si inserisce in un quadro di stabilità rispetto ad altri esecutivi, alcuni dei quali sono durati meno di un anno. La durata complessiva del suo governo è in rapida crescita.

Quello di Giorgia Meloni è diventato il secondo più lungo della storia della Repubblica, e gli altri? Il governo di Giorgia Meloni è diventato il secondo governo più lungo della storia della Repubblica italiana, come la presidente del Consiglio ha tenuto a far notare con un post sui social network. Dopo essere entrato in carica il 22 ottobre del 2022, infatti, sabato ha raggiunto i 1.267 giorni e ha superato così la durata del quarto governo di Silvio Berlusconi, che resistette dal maggio 2008 al novembre 2011, e del quale la stessa Meloni fece parte come ministra della Gioventù. Se rimanesse in carica fino al 31 agosto, il governo di Meloni diventerebbe il primo per longevità, superando anche il secondo governo di Berlusconi, che al momento con i suoi 1.🔗 Leggi su Ilpost.it

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MELONI IN PARLAMENTO: NESSUN RIMPASTO, GOVERNO VA AVANTI

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