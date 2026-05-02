Negli ultimi giorni di vita, una persona era stata ricoverata in una struttura assistenziale a Padova. Durante questo periodo, ha avuto complicanze legate alla condizione di salute. La moglie e il figlio si sono recati presso la struttura per stare con lui, mentre si è verificato un malore che ha portato alla conclusione del suo percorso. Il sindaco di Noventa Padovana ha confermato alcuni dettagli riguardanti le sue condizioni.

Nell'abbraccio e nel conforto dei suoi cari. Alex Zanardi ha trascorso i suoi ultimi giorni accanto alla moglie Daniela e al figlio Niccolò, con cui abitava in una villa di Noventa Padovana, dove aveva deciso di trasferirsi oltre 20 anni fa. Da qualche anno però era ricoverato in una struttura assistenziale di Padova, dove medici e personale infermieristico si occupavano di lui e, allo stesso tempo, gli garantivano quella privacy irrinunciabile ai suoi occhi e a quelli dei familiari. Negli ultimi tempi la salute dell'ex pilota era peggiorata, erano subentrate complicanze, anche se riusciva comunque a uscire in carrozzina per farsi un giro all'aria aperta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le cure a Padova, le complicanze, l'abbraccio di moglie e figlio, il malore: gli ultimi giorni di Alex

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Alex Zanardi, come è morto? Il ricovero, le uscite in carrozzina e il malore. I suoi ultimi giorniCi sono vite che non si raccontano solo attraverso lo sport, ma attraverso la capacità di resistere quando tutto sembra crollare.

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