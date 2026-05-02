Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico, è deceduto all’età di 59 anni nella sua abitazione di Noventa Padovana. La sua morte è stata causata da un malore improvviso. Negli ultimi giorni aveva ricevuto cure e trascorso del tempo in carrozzina. La famiglia si trovava con lui al momento del decesso. La notizia è stata confermata dai familiari stessi.

La morte di Alex Zanardi sarebbe stata causata da un malore improvviso. L’ex pilota e campione paralimpico si è spento all’età di 59 anni nella sua abitazione di Noventa Padovana, dove viveva insieme alla moglie Daniela Manni e al figlio Jacopo. Secondo quanto emerso, il malore fatale lo avrebbe colpito nella serata di venerdì, senza lasciargli scampo. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del Paese, lasciando sgomenti sportivi e cittadini che negli anni avevano imparato a conoscere la sua straordinaria forza. Negli ultimi anni, Zanardi era seguito costantemente da una clinica specializzata di Padova, dopo le gravi conseguenze riportate nell’incidente del 2020 in handbike.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alex Zanardi morto per un malore improvviso: gli ultimi giorni tra cure e uscite in carrozzina

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