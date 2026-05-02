Alex Zanardi è deceduto dopo un ricovero durato diversi mesi, durante i quali aveva subito un grave incidente e aveva trascorso periodi in carrozzina. Nei giorni precedenti alla sua morte, aveva avuto un malore che ne ha accelerato il decesso. La sua vita è stata segnata da numerosi interventi e momenti di emergenza, che hanno attirato l’attenzione e il rispetto di molte persone.

Ci sono vite che non si raccontano solo attraverso lo sport, ma attraverso la capacità di resistere quando tutto sembra crollare. Quella di Alex Zanardi appartiene a questa categoria rara: non soltanto un ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, ma un uomo diventato nel tempo un simbolo universale di forza, determinazione e rinascita. La sua storia sportiva è stata segnata da due eventi drammatici che hanno cambiato per sempre il suo destino. Il primo risale al 15 settembre 2001, il secondo al 19 giugno 2020. Gli ultimi anni di Zanardi Negli ultimi anni Zanardi aveva vissuto in Veneto, a Padova, insieme alla moglie Daniela Manni e al figlio, dopo aver scelto quella regione come sua casa da oltre due decenni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Zanardi, come è morto? Il ricovero, le uscite in carrozzina e il malore. I suoi ultimi giorni

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