Le auto cinesi raddoppiano la quota di mercato in Italia | ecco perché

Nel 2025, le automobili di produzione cinese hanno rappresentato il 6% del mercato italiano e il 9% di quello europeo. La loro presenza nel settore automobilistico si è raddoppiata rispetto all'anno precedente, segnando una crescita significativa in entrambe le aree. Questo aumento si accompagna a una maggiore diffusione di modelli cinesi nelle concessionarie e nelle vendite online, che hanno contribuito a espandere la loro quota di mercato.

Nel 2025 le case cinesi hanno conquistato il 6% del mercato italiano delle auto e il 9% di quello europeo. Un’avanzata inarrestabile dovuta alla particolare situazione in cui si trovano i produttori in Cina: stabilimenti sottoutilizzati, fortissima concorrenza e pressione sui margini. Il risultato è una decisa spinta all’export di veicoli made in China, e nel mirino c’è proprio l’Europa. Di ritorno dal salone dell’auto di Pechino, i consulenti di Alixpartners hanno presentato i risultati della loro più recente analisi da cui emerge che la quota di mercato delle auto cinesi in Italia è passata dal 3 al 6% nel giro di un solo anno ed è destinata a salire, secondo le previsioni della società di consulenza, al 10% nel 2030, mentre nell’intera Europa la fetta cinese dovrebbe raggiungere il 13%.🔗 Leggi su Panorama.it

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