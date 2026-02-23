Mercato auto Europa gennaio in calo del 3,6% Bene le elettriche e i marchi cinesi

Il calo del 3,6% nelle immatricolazioni auto europee a gennaio 2026 deriva da una riduzione della domanda di veicoli tradizionali, mentre le vendite di auto elettriche e marchi cinesi sono cresciute. Le cifre di Dataforce mostrano che, nonostante la diminuzione complessiva, i veicoli a zero emissioni conquistano quote di mercato più ampie. Questo cambiamento indica un interesse crescente verso le tecnologie sostenibili nel settore automobilistico. Le vendite di gennaio riflettono una tendenza che potrebbe continuare nei mesi a venire.

Gennaio 2026 si è aperto con una frenata per il mercato dell’auto europeo: le immatricolazioni sono diminuite del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati preliminari di Dataforce che coprono il 98% dei volumi tra Unione Europea, Regno Unito ed EFTA. Un risultato che riflette un contesto sempre più competitivo, dove la crescita non è uniforme e alcuni marchi riescono a correre molto più di altri. Nel complesso, però, l’ elettrificazione continua ad avanzare. Le auto elettriche a batteria (BEV) sono cresciute del 14% su base annua, mentre le ibride plug-in hanno fatto ancora meglio con un +32%, arrivando a 98. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mercato auto Europa, il 2025 chiude in crescita del 2,3%. Sugli scudi i marchi cinesiIl mercato automobilistico europeo nel 2025 ha concluso l'anno con una crescita del 2,3%, evidenziando una stabilità nonostante le sfide economiche e geopolitiche.

Auto elettriche: calo globale a gennaio, Cina e USA frenaono. Europa in difficoltà, case auto rivedono strategie.Le vendite di auto elettriche sono diminuite a gennaio, a causa di un rallentamento in Cina e negli Stati Uniti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rallentano le vendite di auto elettriche nel mondo; Mercato auto 2025: crescono i finanziamenti per l'usato (+4,5%) mentre il mercato del nuovo si stabilizza; Auto elettriche, la frenata mondiale. A gennaio immatricolazioni in calo del 3%; Le auto cinesi più vendute in Europa a gennaio 2026: Jaecoo 7 sul podio, MG piglia tutto.

Le auto cinesi più vendute in Europa a gennaio 2026: Jaecoo 7 sul podio, MG piglia tuttoQuali sono state le auto cinesi più vendute in Europa a gennaio 2026? Ancora una volta un mese straordinario per MG e BYD, ma non solo. auto.everyeye.it

Mercato auto Italia: il 2026 apre in crescita. Gennaio a +6,2%Il mercato delle autovetture avvia il 2026 con un segnale positivo: 141.980 immatricolazioni nel mese, pari a un incremento del 6,2% rispetto alle 133.721 di gennaio 2025, grazie al fortissimo ... ansa.it

Il mercato USA delle auto elettriche registra la prima flessione in dieci anni, tra calo degli incentivi, prezzi alti e domanda più debole. https://auto.everyeye.it/notizie/entusiasmo-auto-elettriche-rallenta-usa-2025-calo-10-anni-crescita-859901.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

Mercato auto: nel 2025 stabile il nuovo, in crescita i finanziamenti per l’usato x.com