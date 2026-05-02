Lavoro trionfa la chat | 17 milioni di italiani preferiscono scrivere
Sempre più italiani scelgono di comunicare attraverso le chat, con circa 17 milioni di persone che preferiscono scrivere rispetto a parlare al telefono. Questa tendenza si riflette anche nelle dinamiche sul posto di lavoro, dove esistono regole non scritte per evitare di irritare i colleghi. I numeri e le abitudini cambiano, portando a nuove modalità di interazione quotidiana e professionale.
? Cosa scoprirai Perché il 17% degli italiani odia parlare al telefono?. Quali sono le regole non scritte per non irritare i colleghi?. Come cambiano i rapporti lavorativi con la comunicazione asincrona?. Chi usa ancora regolarmente gli SMS per comunicare oggi?.? In Breve Il 72,7% dei giovani sotto i 24 anni rifiuta le telefonate lavorative.. Il 47,6% degli utenti non tollera chi visualizza messaggi senza rispondere.. Il 59,9% degli intervistati utilizza ancora gli SMS per comunicare.. Il 45% preferisce il testo per gestire i tempi di risposta del destinatario..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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