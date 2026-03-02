WhatsApp ha annunciato l’introduzione delle chat di terzi, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi da altre applicazioni di messaggistica senza uscire dall’app. Già alcuni utenti stanno sperimentando questa funzione, che permette di integrare conversazioni provenienti da piattaforme diverse, rendendo più facile la gestione delle comunicazioni quotidiane. La novità segna un passo avanti nell’interoperabilità tra servizi di messaggistica.

L’interoperabilità tra piattaforme di messaggistica non è più solo un’ipotesi. Alcuni utenti hanno già iniziato a inviare e ricevere messaggi provenienti da applicazioni diverse direttamente all’interno di WhatsApp. La piattaforma ha infatti introdotto la nuova funzione chiamata “chat di terzi”. Si tratta di una novità significativa che permette agli utenti di comunicare con persone che utilizzano altre app compatibili, senza dover necessariamente scaricare o aprire servizi differenti. Un cambiamento che segna una svolta importante nel panorama della messaggistica digitale. L’introduzione delle chat di terzi non è casuale. La novità arriva in seguito all’entrata in vigore del Digital Markets Act nell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp introduce le chat di terzi: ora puoi scrivere anche ad altre app

Su WhatsApp ora puoi parlare anche con chi usa un’altra app: come attivare la funzione Chat di terziMeta sta introducendo su WhatsApp nell'Unione europea la nuova funzione "Chat di terzi".

Leggi anche: WhatsApp abilita le chat di terzi: come messaggiare con utenti di altre piattaforme

Approfondimenti e contenuti su WhatsApp introduce.

Temi più discussi: Come attivare la funzione Chat di terzi su WhatsApp per ricevere messaggi da altre app e disattivarla; WhatsApp si aggiorna: qual è la nuova interfaccia in arrivo nella chat bar; WhatsApp introduce i messaggi programmati: scrivili oggi, inviali quando vuoi; WhatsApp introduce le pubblicità in Europa: come funzionano gli Status Ads e i Promoted Channels.

WhatsApp introduce annunci globali direttamente nelle chat e nella scheda StatoWhatsApp introduce le pubblicità: cosa cambia per gli utenti Le pubblicità arrivano ufficialmente su WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di Meta ... assodigitale.it

WhatsApp Beta si aggiorna: le chat con Meta AI diventano più ordinate e facili da gestireWhatsApp beta introduce una funzione che permette di organizzare le conversazioni con Meta AI in chat separate, rendendo più semplice ritrovare e gestire le richieste fatte all’intelligenza artificial ... news.fidelityhouse.eu

WhatsApp Web rilancia le videochiamate: la sfida a Zoom passa dal browser La piattaforma di Meta introduce chiamate audio e video direttamente dal browser, con crittografia avanzata, condivisione schermo e futuri upgrade per gruppi numerosi e collaborazi - facebook.com facebook