Negli ultimi mesi, i club italiani di calcio hanno effettuato 108 acquisti a titolo definitivo da club esteri, concentrandosi principalmente sulla “stanza di compensazione”. Questa pratica permette di bilanciare i trasferimenti tra squadre di diversi paesi, facilitando gli acquisti senza influire troppo sui limiti di bilancio. La tendenza a rivolgersi all’estero per i trasferimenti si è consolidata in questa stagione, con molte operazioni che coinvolgono squadre di altri paesi europei.

Solo per restate a questa stagione, tra gli acquisti a titolo definitivo in Serie A le operazioni con club esteri sono 108. Solo 68 le operazioni interne. Le società italiane sono quelle che, dopo le inglesi, spendono di più nei trasferimenti internazionali: 5,2 miliardi di dollari dal 2020, contro i 4,6 delle francesi, i 4,5 delle tedesche e i 3,6 delle spagnole. C’è una ragione finanziaria (oltre a molte altre ) del perché le squadre di Serie A preferiscono comprare all’estero piuttosto che investire sui tanto dibattuti “ giovani ” italiani. E si chiama “stanza di compensazione”. Di cosa si tratta lo spiega un’analisi della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La “stanza di compensazione”: ecco perché i club italiani preferiscono comprare all’estero

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