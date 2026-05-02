Lavoro Schlein | Stop contratti precari Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati

La segretaria del Partito Democratico si è recata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove ha espresso la volontà di contrastare i contratti precari nel settore del lavoro. Durante l’evento, ha dichiarato l’intenzione di avviare un accordo con le imprese e i sindacati per affrontare questa problematica. La visita è avvenuta mentre sostiene il candidato sindaco locale alle prossime elezioni.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, a sostegno del candidato sindaco Giorgio Fede. “Appena arrivati al governo avremo il coraggio che è mancato a Meloni di approvare il salario mimino in un Paese che ha quattro milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Chiedetelo ai giovani, si formano con i sacrifici loro e delle loro famiglie ma davanti a un contratto precario e un salario da fame molto spesso partono per andare altrove, per costruirsi un futuro dignitoso”, ha detto la leader dem. “Questo con noi al governo cambierà. Faremo come la Spagna: un accordo con imprese e sindacati per ridurre i contratti precari”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" Notizie correlate Precari dell'Arpa Sicilia, contratti prorogati: i sindacati ora chiedono le stabilizzazioniLo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino. Nuova bozza del decreto Lavoro: spunta l’incentivo per stabilizzare i precari (con contratti brevi)Nella nuova versione del decreto Lavoro, atteso nelle prossime ore al Cdm, spunta un nuovo incentivo per chi stabilizza contratti a termine. Altri aggiornamenti FOTO/ SCHLEIN A CHIETI LANCIA LEGNINI: RIDURRE LA PRECARIETÀ DEL LAVOROTappa abruzzese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta a Chieti in occasione del Congresso delle Idee per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. Nel suo i ... certastampa.it 1 Maggio, Schlein: Serviva coraggio per soglia salarioDopo tre anni che insistiamo che c'è un'emergenza salariale se ne sono accorti anche loro, tardi, e dopo tre anni che pensavano a soluzioni pirata prendono come riferimento i contratti firmati dalle ... tg24.sky.it