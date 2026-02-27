Precari dell' Arpa Sicilia contratti prorogati | i sindacati ora chiedono le stabilizzazioni

I contratti del personale dell'Arpa Sicilia coinvolto nel progetto per il miglioramento della qualità dei corpi idrici sono stati prorogati fino al 30 novembre 2026. La decisione riguarda i lavoratori impegnati nell'attuazione del Piano operativo ambiente Fsc 2014-2020. I sindacati hanno ora chiesto la stabilizzazione di questi lavoratori, che si trovano in una condizione di precarietà.

Lo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino. Il Csa-Cisal: "Adesso servono altri 5 milioni per non sprecare le professionalità acquisite" Prorogati al 30 novembre 2026 i contratti del personale dell'Arpa Sicilia attualmente impegnato nel progetto degli interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici, per l'attuazione della linea di finanziamento del Piano operativo ambiente Fsc 2014-2020. "Proseguiamo con determinazione nel percorso di tutela e miglioramento della qualità dei nostri corpi idrici, assicurando stabilità alle attività e continuità alle competenze professionali maturate", commenta l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Tornano in piazza i 95 precari dell'Arpa: "L'ente è sotto organico, ma nessun segnale per la stabilizzazione"

“Stipendi alla fame e contratti part-time, ora basta”: i lavoratori Leroy Merlin attaccano azienda e sindacatiFiumicino, 26 gennaio 2026 – I lavoratori di Leroy Merlin prendono posizione contro l’accordo integrativo aziendale firmato con le organizzazioni...

Temi più discussi: Arpa Sicilia, sit-in per i 95 precari a Palermo, Csa Cisal Protesta non si ferma; Arpa Sicilia, sit-in del Csa-Cisal a Palermo in piazza Indipendenza: La mobilitazione non si fermerà; 'Prima la stabilizzazione dei precari': Commissione Ars chiede all'Ast di fermare il concorso per 73 assunzioni; Arpa Sicilia, a Palermo sit-in del Csa-Cisal per i 95 precari: Servono risposte immediate, la mobilitazione non si fermerà.

Precari dell'Arpa Sicilia, contratti prorogati: i sindacati ora chiedono le stabilizzazioniLo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Giusi Savarino. Il Csa-Cisal: Adesso servono altri 5 milioni per non sprecare le professionalità acquisite ... palermotoday.it

Arpa Sicilia, contratti prorogati per il progetto acque FscL’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha disposto la proroga dei contratti del personale dell’Arpa Sicilia impegnato nel ... sicilianews24.it

Report Arpa Sicilia 2024: stato ecologico e chimico critico per le acque di transizione, tra siccità, alghe e pressioni agricole. - facebook.com facebook