Nella bozza aggiornata del decreto Lavoro, che sarà discussa nelle prossime ore in Consiglio dei ministri, compare un incentivo rivolto alle aziende che trasformano contratti a termine in rapporti stabili. La proposta mira a favorire la stabilizzazione dei lavoratori con contratti brevi, offrendo un vantaggio economico alle imprese che decidono di prorogare o convertire i contratti precari. La misura si inserisce nel quadro delle modifiche previste al testo legislativo.

Nella nuova versione del decreto Lavoro, atteso nelle prossime ore al Cdm, spunta un nuovo incentivo per chi stabilizza contratti a termine. Non solo. Cambia la norma sugli incentivi per le imprese che spingono su conciliazione vita-lavoro e salta il rifinanziamento del Fondo nuove competenze. Ma procediamo con ordine. Per rafforzare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuova bozza del decreto Lavoro: spunta l’incentivo per stabilizzare i precari (con contratti brevi)

Notizie correlate

Carta docente anche a precari con contratti brevi, cosa cambia la sentenza che dà ragione agli insegnantiHa diritto alla Carta docente anche chi fa supplenze brevi e saltuarie, ovvero ha contratti brevi che finiscono prima del 30 giugno.

Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro”Opposizioni contro il nuovo “decreto Primo maggio” con cui il governo Meloni punta ad attuare la delega sul salario minimo snaturandola, senza...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Dal Ministero la bozza di Decreto per animare le Case di Comunità. Come cambiano medico di famiglia e assistenza; Iperammortamento e Transizione 5.0: le ultime novità su decreto attuativo e credito esodati.

In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giustoE' atteso al Consiglio dei ministri di domani il decreto lavoro, in vista del primo maggio. E' quanto si apprende dopo una nuova riunione che si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Il Cdm è in ... ansa.it

In arrivo il decreto lavoro: prorogato il Bonus Under 35 e pensate più tutele per i riderÈ in programma questo pomeriggio l'incontro del Consiglio dei ministri per discutere la bozza del decreto lavoro. Nel testo sono presenti numerose novità, come la proroga del Bonus Under 35 e Bonus Do ... ildigitale.it

KIKA Tutorial Creativi. Afro House Galaxy · Elima. Vuoi creare la borsa dei tuoi sogni Ecco la mia nuova Clutch Pouch fatta a mano! Dalla bozza al prodotto finito: in questo video ti mostro che è possibile creare un accessorio di alta moda anche a casa. È facebook