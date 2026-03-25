Lavori stradali in zona Giotto da venerdì 27 marzo

A partire da venerdì 27 marzo e fino a lunedì 30 marzo, sono previsti lavori di sistemazione stradale nella zona Giotto. Le operazioni coinvolgono interventi sulla carreggiata e potrebbero influire sulla circolazione locale. La zona sarà interessata da limitazioni al traffico durante le ore di lavoro e si consiglia di seguire eventuali indicazioni temporanee per agevolare gli spostamenti.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Lavori stradali in zona Giotto. Da venerdì 27 a lunedì 30 marzo sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Raffaello Sanzio dall’intersezione con via Divisione Garibaldi a quella con via dell’Acropoli e in via Cimabue dall’intersezione con via Raffaello Sanzio al civico 24 e la chiusura al transito di via Cimabue dal civico 324 al civico 382, compresa l’area adibita a parcheggio, e dal civico 54 al civico 56. Giovedì 26, venerdì 27 e lunedì 30 marzo chiude al transito anche il controviale di viale Giotto, lato parco Modigliani, dall’intersezione con via Tiziano fino alla rotatoria che incrocia via Raffaello Sanzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori stradali in zona Giotto da venerdì 27 marzo Articoli correlati Lavori stradali in zona Giotto: cambia la viabilitàDa venerdì 27 a lunedì 30 marzo sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Raffaello... Comune, i lavori stradali da lunedì 9 marzoArezzo, 6 marzo 2026 – Lavori stradali da lunedì 9 marzo: fino a mercoledì 11 sono previsti dalle 9:00 alle 18:00 il senso unico alternato regolato... Una selezione di notizie su Lavori stradali in zona Giotto da... Discussioni sull' argomento Quartiere Trasmazaro, al via i lavori di urbanizzazione nella via Tamigi ed il completamento del manto stradale nella via Giotto; Tram, i cantieri davanti al centro Giotto. Nuove deviazioni in arrivo in corso Milano; VOGHERA 18/03/2026: Strade. Diversi cantieri aperti in varie parti della città per le asfaltature; Genova, modifiche alla viabilità in Corso Italia e a Sestri Ponente. Speciale: Video sui capolavori dell’Annunciazione La rappresentazione dell’Annunciazione da parte di Giotto, dipinta agli inizi del Trecento a Padova sull’arco della Cappella degli Scrovegni, non confina la figura di Dio Padre a un angolo della superficie pitto - facebook.com facebook