Lavori stradali in zona Giotto | cambia la viabilità

Da arezzonotizie.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 27 a lunedì 30 marzo, lavori stradali in zona Giotto comportano modifiche alla viabilità. In via Raffaello Sanzio, tra l’intersezione con via Divisione Garibaldi e quella con via dell’Acropoli, il traffico sarà regolato con senso unico alternato tramite semaforo o movieri durante i momenti di maggiore affluenza. In via Cimabue, tra l’intersezione con via Raffaello Sanzio e l’inizio della strada, si applicherà lo stesso sistema di regolamentazione.

Da venerdì 27 a lunedì 30 marzo sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Raffaello Sanzio dall’intersezione con via Divisione Garibaldi a quella con via dell’Acropoli e in via Cimabue dall’intersezione con via Raffaello Sanzio al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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