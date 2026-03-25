Lavori stradali in zona Giotto | cambia la viabilità

Da venerdì 27 a lunedì 30 marzo, lavori stradali in zona Giotto comportano modifiche alla viabilità. In via Raffaello Sanzio, tra l’intersezione con via Divisione Garibaldi e quella con via dell’Acropoli, il traffico sarà regolato con senso unico alternato tramite semaforo o movieri durante i momenti di maggiore affluenza. In via Cimabue, tra l’intersezione con via Raffaello Sanzio e l’inizio della strada, si applicherà lo stesso sistema di regolamentazione.

Da venerdì 27 a lunedì 30 marzo sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Raffaello Sanzio dall’intersezione con via Divisione Garibaldi a quella con via dell’Acropoli e in via Cimabue dall’intersezione con via Raffaello Sanzio al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lavori stradali in zona Giotto: cambia la viabilità Articoli correlati Leggi anche: Monitoraggio delle alberature stradali in zona via di Pratale: cambia la viabilità Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzioneArezzo, 27 gennaio 2026 – Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzione. Una raccolta di contenuti su Lavori stradali Temi più discussi: La lista dei principali cantieri stradali a Bologna; Al via i lavori di riqualificazione stradale a Punta dell'Est; Bollettino della viabilità n. 31 del 19.3.2026; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzioneArezzo, 27 gennaio 2026 – Lavori stradali in zona Saione, prosegue la manutenzione. Va avanti la manutenzione stradale in zona Saione con modifiche alla sosta e alla circolazione in orario 8:30 – ... lanazione.it Lavori in 13 zone cittadine, lo stress test per il traffico. I cantieri dovrebbero essere chiusi entro fine annoASCOLI Nel nome del maquillage urbano e della sicurezza che passa attraverso la riqualificazione stradale, lo scorcio finale dell’estate aprirà le porte a un inevitabile quanto necessario stress test ... corriereadriatico.it Pasqua senza cantieri stradali, lavori in corso per ridurre i disagi sulle autostrade Ponti primaverili sulle autostrade piemontesi: cantieri sospesi o ridotti. La Regione Piemonte, in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e le società concessionarie, - facebook.com facebook #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com