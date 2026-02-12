Adozione e ricerca di un nido | Così una famiglia è per tutti

Questa mattina abbiamo incontrato la dottoressa Caterina Amariti, presidente di Anpe Toscana e Umbria, per parlare di adozione e di come si cerca un nido per i bambini. Ci ha spiegato come le famiglie si impegnano a rendere possibile un sogno e come la ricerca di un ambiente sicuro e affettuoso sia fondamentale. La dottoressa ha raccontato le sfide e le opportunità di chi si dedica a questo percorso, sottolineando che l’obiettivo è sempre uno: fare in modo che ogni bambino trovi una famiglia che lo ami.

Abbiamo conosciuto, durante la nostra ultima ora di lezione, la dottoressa Caterina Amariti presidente di Anpe, associazione nazionale pedagogisti per la Toscana e Umbria che ci ha concesso un'intervista permettendoci di realizzare il nostro desiderio di parlare dell' adozione. L'idea è nata da una lettura proposta in classe dall'insegnante d'italiano, con la quale stiamo lavorando sul tema della famiglia e, argomentando varie situazioni familiari, ci siamo chiesti quando nasce una famiglia e quali sono i criteri che la possono definire tale. Famiglia è dove troviamo accoglienza, amore, comprensione, educazione, ma non per tutti è possibile averla.

