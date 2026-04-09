Massari Pd | Avviare al più presto i lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Parma-Vicofertile

Un esponente del Partito Democratico ha sollecitato l’avvio rapido dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Parma e Vicofertile. Ha inoltre evidenziato l’importanza di potenziare l’asse ferroviario tra Parma e La Spezia, con un focus particolare sul raddoppio della linea tra Parma e Vicofertile. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una nota ufficiale del rappresentante politico.