Massari Pd | Avviare al più presto i lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Parma-Vicofertile
Un esponente del Partito Democratico ha sollecitato l’avvio rapido dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria tra Parma e Vicofertile. Ha inoltre evidenziato l’importanza di potenziare l’asse ferroviario tra Parma e La Spezia, con un focus particolare sul raddoppio della linea tra Parma e Vicofertile. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso una nota ufficiale del rappresentante politico.
“Prioritario il potenziamento dell’asse ferroviario Parma-La Spezia, a partire dal raddoppio della linea Parma-Vicofertile”.Il monito arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Andrea Massari (Partito democratico).Il consigliere cita l’incontro del febbraio 2025 tra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Maltempo in Abruzzo, esonda il fiume Osento: interrotta la tratta della ferroviaria AdriaticaSecondo le prime indicazioni fornite da Ferrovie dello Stato non si tratta di un evento di rapida risoluzione.
Leggi anche: Frana di Petacciato: lavori da stasera per riaprire il tratto della linea ferroviaria Pescara-Bari venerdì Più tempo per l'autostrada A14 e le statali danneggiate