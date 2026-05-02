Lavoratori Tep fermi il Primo Maggio il sindaco risponde a Vignali | E' cosi da 29 anni nessuna Amministrazione ha mai cambiato
Il Primo Maggio i lavoratori del trasporto pubblico locale sono rimasti fermi, senza servizio in molte zone. Il sindaco di Parma ha risposto alle polemiche sollevate dal consigliere comunale e regionale, sottolineando che questa situazione si ripete da 29 anni e che nessuna amministrazione precedente ha mai modificato questa consuetudine. La discussione si è accesa dopo che il consigliere ha commentato la mancanza di servizio durante la giornata di festa.
"In questi giorni è uscita una piccola polemica" sottolinea il sindaco di Parma Michele Guerra in risposta alla presa di posizione del consigliere comunale e regionale Pietro Vignali “sul fatto che il Primo Maggio non facesse il servizio di trasporto pubblico locale e perfino un consigliere è.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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