Lavoratori Tep fermi il Primo Maggio il sindaco risponde a Vignali | E' cosi da 29 anni nessuna Amministrazione ha mai cambiato

Il Primo Maggio i lavoratori del trasporto pubblico locale sono rimasti fermi, senza servizio in molte zone. Il sindaco di Parma ha risposto alle polemiche sollevate dal consigliere comunale e regionale, sottolineando che questa situazione si ripete da 29 anni e che nessuna amministrazione precedente ha mai modificato questa consuetudine. La discussione si è accesa dopo che il consigliere ha commentato la mancanza di servizio durante la giornata di festa.