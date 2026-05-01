Primo maggio TEP | stop ai bus urbani ed extraurbani per la Festa dei Lavoratori

In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio, TEP ha comunicato che i servizi di trasporto pubblico, sia urbani che extraurbani, non saranno operativi per l’intera giornata. La sospensione riguarda tutte le linee e le corse previste normalmente in questa data. La società ha reso noto che non saranno disponibili mezzi di trasporto di alcun tipo durante il giorno.

TEP informa che, in occasione della Festa dei Lavoratori di giovedì 1° maggio, tutti i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno sospesi per l’intera giornata.Lo stop riguarderà sia le corse diurne che quelle notturne, interessando l’intera rete di collegamenti in città e in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Busitalia Campania, sciopero il 10 aprile: stop di 4 ore per autobus urbani ed extraurbaniPossibili disagi per il trasporto pubblico locale in Campania nella giornata di venerdì 10 aprile 2026. Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriÈ legata a un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore, e si celebra in quasi tutto il mondo Da... Contenuti e approfondimenti Cosa c’è nel nuovo decreto sul lavoro del governoSoprattutto bonus fiscali per assumere alcune categorie di lavoratori, e poi alcune misure pensate per tutelare i rider ... ilpost.it Il Decreto Lavoro Primo Maggio 2026: analisi delle misure, impatti e prospettiveIncentivi per giovani e donne, taglio del cuneo fiscale e nuove regole per le piattaforme: cosa cambia davvero nel 2026 ... giornalelavoce.it