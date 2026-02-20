Lavoratori alberghieri | stipendi fermi da 14 anni e niente integrativo Il Sindaco si offre come mediatore

Il sindacato Ugl Terziario denuncia che gli stipendi degli addetti alberghieri a Montegrotto Terme sono fermi da 14 anni e non ci sono aumenti contrattuali. La causa è la mancanza di un accordo integrativo che avrebbe permesso ai lavoratori di ricevere circa 1.600 euro in più all’anno. Il sindaco Riccardo Mortandello si offre come mediatore per risolvere la questione. La proposta mira a facilitare un confronto tra le parti e trovare una soluzione concreta. La situazione dei salari resta quindi al centro dell’attenzione locale.

Mortandello: «Invito tutte le parti a cogliere questa disponibilità. Il nostro territorio merita un comparto termo-alberghiero forte, equo e capace di valorizzare davvero chi ogni giorno lavora per la sua reputazione» Dopo la denuncia di Ugl Terziario sulla mancanza dell'integrativo e la perdita di circa 1.600 euro lordi annui per i lavoratori termali, il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello prende posizione e annuncia la disponibilità dell'amministrazione comunale a favorire un incontro tra le parti. «Le notizie sulla situazione retributiva dei lavoratori del comparto termo-alberghiero mi preoccupano profondamente la denuncia avanzata da UGL è seria e non può essere ignorata: una perdita di circa 1.