L’auto lo urta senza fermarsi i passanti prendono la targa | 92enne soccorso

Questa mattina in città, un'auto ha urtato un pedone di 92 anni in via Felice Frasi senza fermarsi. I passanti hanno preso la targa del veicolo e hanno chiamato i soccorsi. Il pedone è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure necessarie. La polizia sta indagando sull’incidente e cerca il conducente del veicolo.