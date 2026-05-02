L’auto lo urta senza fermarsi i passanti prendono la targa | 92enne soccorso
Questa mattina in città, un'auto ha urtato un pedone di 92 anni in via Felice Frasi senza fermarsi. I passanti hanno preso la targa del veicolo e hanno chiamato i soccorsi. Il pedone è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure necessarie. La polizia sta indagando sull’incidente e cerca il conducente del veicolo.
L’auto urta un pedone e non si ferma. L’incidente è accaduto questa mattina in città, nella zona di via Felice Frasi, dove un veicolo in transito è passato sopra i piedi di un 92enne, per poi allontanarsi. Ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno preso la targa dell’auto e contattato la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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