L’auto lo urta senza fermarmi i passanti prendono la targa | 92enne soccorso
Questa mattina in città, in via Felice Frasi, un’auto ha urtato un pedone di 92 anni senza fermarsi. La vettura è passata sopra i piedi dell’uomo e ha proseguito la sua corsa. Alcuni passanti hanno annotato la targa e hanno chiamato i soccorsi. Il 92enne è stato portato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto.
L’auto urta un pedone e non si ferma. L’incidente è accaduto questa mattina in città, nella zona di via Felice Frasi, dove un veicolo in transito è passato sopra i piedi di un 92enne, per poi allontanarsi. Ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno preso la targa dell’auto e contattato la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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