L’auto lo urta senza fermarmi i passanti prendono la targa | 92enne soccorso

Questa mattina in città, in via Felice Frasi, un’auto ha urtato un pedone di 92 anni senza fermarsi. La vettura è passata sopra i piedi dell’uomo e ha proseguito la sua corsa. Alcuni passanti hanno annotato la targa e hanno chiamato i soccorsi. Il 92enne è stato portato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto.