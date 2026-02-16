Un uomo di 85 si trova in pigiama a casa sua | due uomini entrano lo prendono e lo trascinano in auto per rapirlo Ma è la persona sbagliata
Chris Baghsarian, un uomo di 85 anni residente a North Ryde, si trovava a casa in pigiama quando due uomini armati sono entrati improvvisamente, lo hanno afferrato e lo hanno trascinato via su un’auto scura. La sua rapina si è trasformata in un errore evidente, poiché si è trattato di un rapimento sbagliato. I media stranieri hanno raccontato che l’anziano era tranquillo nel suo appartamento venerdì mattina, quando è stato prelevato con la forza senza alcun motivo apparente.
Si chiama Chris Baghsarian, ha 85 anni ed è stato “ rapito per sbaglio “. La storia la raccontano i media stranieri e sul Guardian si legge che l’anziano si trovava nella sua casa di North Ryde quando, venerdì mattina 13 febbraio, è stato prelevato con la forza e caricato su un SUV di colore scuro. La polizia di Sidney ha inviatato i cittadini a segnalare qualsiasi “attività anomala” è c’è molta apprensione per le condizioni dell’85enne che ha bisogno di farmaci quotidiani. Gli agenti sono intervenuti dopo che alcuni vicini avevano segnalato un trambusto proveniente dall’abitazione intorno alle 5 del mattino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rapitori irrompono in casa e lo sequestrano ma è la persona sbagliata: pensionato sparito a Sidney
Venerdì mattina, a Sidney, i rapitori sono entrati in una casa e hanno portato via l’85enne Chris Baghsarian, ma si sono sbagliati persona.
