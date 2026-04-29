Lautaro Martinez si è allenato nuovamente con il gruppo ad Appiano Gentile, preparando la partita contro il Parma. Il capitano mira a conquistare una maglia da titolare e a recuperare in vista della sfida con la Lazio. La sua presenza potrebbe risultare decisiva in vista delle prossime gare di campionato e delle finali di coppa. La squadra si prepara con attenzione alle sfide imminenti.

di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez torna in gruppo ad Appiano Gentile: l’obiettivo è la maglia da titolare contro il Parma e il recupero per la Lazio. C’è grande fermento ad Appiano Gentile per il ritorno del leader carismatico della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, Lautaro Martinez è pronto a riaggregarsi definitivamente ai compagni tra oggi e domani. Il programma stilato dallo staff medico prevede un aumento graduale dell’intensità negli allenamenti per permettere all’argentino di essere al top per domenica sera. L’appuntamento è di quelli storici: alle 20.45 a San Siro andrà in scena Inter-Parma, la sfida che potrebbe regalare ai nerazzurri l’aritmetica certezza dello scudetto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez vede il Parma: il capitano punta il match scudetto e la finale di Roma

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