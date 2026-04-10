Infortunio per Lautaro Martinez risentimento muscolare per il capitano dell'Inter | quante partite salta

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha riportato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare diverse partite. L’infortunio è stato comunicato ufficialmente dalla società, senza specificare il numero preciso di match che dovrà saltare. La squadra ha annunciato che il giocatore seguirà un programma di recupero e monitoraggio medico per valutare i tempi di rientro.