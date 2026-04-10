Infortunio per Lautaro Martinez risentimento muscolare per il capitano dell'Inter | quante partite salta
Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha riportato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare diverse partite. L’infortunio è stato comunicato ufficialmente dalla società, senza specificare il numero preciso di match che dovrà saltare. La squadra ha annunciato che il giocatore seguirà un programma di recupero e monitoraggio medico per valutare i tempi di rientro.
Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare che lo costringe a saltare la gara di Como, quella interna con il Cagliari e il turno infrasettimanale di Coppa Italia: "lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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