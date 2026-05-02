L’Australia ha conquistato il titolo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, battendo in finale la squadra rivale. La coppia australiana ha ottenuto la vittoria con un punteggio che ha determinato la vittoria definitiva. La competizione si è svolta in una località internazionale, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La vittoria rappresenta il primo titolo mondiale per questa nazione nel curling doppio misto.

L’Australia ha vinto i Mondiali 2026 di curling doppio misto, trionfando con pieno merito sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) al termine di un’autentica cavalcata: dopo aver primeggiato nel proprio girone (otto successi su nove partite disputate), gli oceanici hanno regolato l’Italia all’extra-end in semifinale e nell’atto conclusivo hanno travolto la Svezia con il perentorio punteggio di 8-4. La rodata coppia composta da Tahli Gill e Dean Hewitt, capace di conquistare la medaglia di bronzo nella rassegna iridata di dodici mesi fa ma assente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha avuto la meglio sul binomio formato da Therese Westman e Robin Ahlberg, non il tandem dei fratelli Wranaa che a febbraio si era meritato la medaglia d’oro sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Australia vince i Mondiali di curling doppio misto! Apoteosi per Gill e Hewitt

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