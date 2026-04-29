Doppio Misto di Curling ai Mondiali l’Italia vince con gli Stati Uniti 10-1

L’Italia del doppio misto di curling ha ottenuto la sesta vittoria ai Mondiali in corso a Ginevra, in Svizzera, battendo gli Stati Uniti con il punteggio di 10-1. La partita si è conclusa con un margine di nove punti, confermando la prestazione positiva della squadra italiana nel torneo. La competizione prosegue con altre sfide in programma nel calendario del mondiale.

La coppia formata da Constantini-Mosaner, già bronzo olimpico a Milano Cortina, proseguono la striscia positiva di risultati. Oggi ancora in gara Ginevra – Arriva la sesta vittoria per l’Italia del doppio misto del Curling ai Mondiali, in svolgimento a Ginevra, in Svizzera. Il Team Azzurro formato da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) hanno battuto gli Stati Uniti con un netto 10-1. Il prossimo impegno sarà con la Svizzera, padrona di casa, nella giornata di oggi. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

MATTEO RIZZO stellare, l'Italia conquista la medaglia di bronzo nel team event | #MilanoCortina2026

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