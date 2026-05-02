Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due minori, in un incidente stradale avvenuto a Lattarico. Due veicoli si sono scontrati e uno si è ribaltato, portando all’intervento dei soccorsi. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. La dinamica dell’incidente si sta ancora ricostruendo, mentre le condizioni cliniche dei minori coinvolti non sono state rese note.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica del ribaltamento a Campo di Fieno?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei due minorenni coinvolti?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità causate dallo scontro tra le vetture?. Perché quel tratto stradale di Lattarico è considerato così pericoloso?.? In Breve Soccorso immediato dei vigili del fuoco e carabinieri di Rende sul luogo.. Due minorenni tra i quattro feriti trasportati all'ospedale di Cosenza.. Indagini dei carabinieri di Rende sulla dinamica del ribaltamento a Campo di Fieno.. Pericolosità del tratto stradale provinciale tra Lattarico e le zone limitrofe.. Quattro persone sono finite in codice rosso all’ospedale di Cosenza dopo che un violento scontro tra due automobili ha causato il ribaltamento di uno dei mezzi nella zona di Campo di Fieno, a Lattarico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lattarico, scontro tra auto: 4 feriti in codice rosso, inclusi minori

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