Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Limitese a Capraia e Limite. Due auto si sono scontrate violentemente, lasciando tre persone ferite in codice rosso. Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza a Firenze con l’elicottero Pegaso. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Capraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto che provenivano da direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Incidente in via Limitese, tre feriti nello scontro frontale Groviglio di lamiere. L’impatto è stato tremendo per entrambe le vetture, una Bmw e una Seat, e il bilancio è piuttosto grave: in tutto ci sono tre feriti, tutti in gravi condizioni. Due di loro sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, mentre una terza persona, sulla cinquantina, è stato trasferito a Careggi con l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con Pegaso

