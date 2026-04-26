Un incidente si è verificato il 26 aprile sulla SS28 a Cesio, coinvolgendo un camper e un'auto. Nell’impatto sono rimaste ferite sette persone, tra cui un uomo di 70 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

? Cosa sapere Scontro tra camper e auto sulla SS28 a Cesio il 26 aprile: 7 feriti.. Il conducente di 70 anni è in codice rosso all'ospedale Santa Corona.. Sette persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di questo 26 aprile all’interno di una galleria sulla SS28 nel territorio di Cesio, a causa di un violento scontro tra un’auto e un camper che ha coinvolto in totale quattro mezzi. Il brutto incidente avvenuto nel tratto della strada statale è scaturito da una collisione frontale tra il veicolo leggero e il mezzo sovradimensionato; l’impatto iniziale ha poi innescato una reazione a catena che ha tre ulteriori vetture finire coinvolte nel tamponamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra camper e auto in galleria: 7 feriti e un uomo in codice rosso

Notizie correlate

Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia.

Parabiago, scontro tra auto e monopattino: 11enne in codice rossoUn violento impatto tra un mezzo a motore e un monopattino elettrico ha coinvolto una bambina di 11 anni nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Con il bel tempo torna la voglia di viaggiare, ecco come farlo in sicurezza; Il tragico incidente, poi la morte della moglie. Ora Aldo Domenici si è svegliato dal coma; Brutto scontro fra auto e scooter in via Albergone: un ragazzo in ospedale (foto Massimo Argnani); Ostia, sul lungomare nasce una nuova area parcheggio: scontro politico sul progetto. Falconi attacca: Le bugie hanno le gambe corte.

Cesio, scontro tra auto e camper in galleria: un ferito è graveFerita anche una donna di 78 anni che viaggiava sul camper: ha riportato un trauma a un arto superiore ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Imperia. Contuso, infine, il conducente ... riviera24.it

Schianto frontale in galleria tra auto e camper, tre persone feriteE’ accaduto sulla Statale 28 del Colle di Nava, all’altezza di Cesio, nell’Imperiese. Un uomo di 70 anni intubato e trasferito in elicottero all’ospedale di ... ilsecoloxix.it

Lo scontro tra Adriana e Paola: "Sei una maleducata" #GFVIP x.com

Grande Fratello. . Lo scontro tra Adriana e Paola: "Sei una maleducata" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Lo-scontro-tra-Adriana-e-Paola - facebook.com facebook