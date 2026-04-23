Eventi a Latina si pensa all’estate e al Natale Comune a caccia di proposte

A Latina, l’amministrazione comunale sta pianificando eventi sia per l’estate che per il periodo natalizio. La sindaca Matilde Celentano ha avviato iniziative e proposte per entrambe le stagioni, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e offrire momenti di aggregazione durante tutto l’anno. Le proposte sono in fase di definizione e saranno comunicate nelle prossime settimane.

Non solo gli eventi estivi, ma anche quelli per Natale. Su questo è al lavoro l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano. Con una delibera di giunta, su indirizzo dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, è stata avviata la programmazione delle attività e degli eventi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Navette da Ravenna all'aeroporto di Bologna: per l'estate il Comune pensa a un servizio su prenotazioneIn vista dell'avvio della stagione estiva, il Comune di Ravenna è al lavoro per favorire migliori collegamenti tra la città e l’aeroporto di Bologna. Via Massaro costa troppo, il Comune di Latina a caccia di risorseIl completamento di via Massaro al Lido di Latina costerà più del preventivato e il Comune corre ai ripari cercando ogni risorsa economica...