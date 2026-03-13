Ostetrica varesina premiata a Roma | un secolo di vita

Un’ostetrica di Varese è stata premiata a Roma in occasione di un evento nazionale. Il riconoscimento celebra un secolo di vita e di attività professionale. La premiazione si è svolta nella capitale, coinvolgendo rappresentanti di diverse regioni italiane. L’evento mette in evidenza il ruolo storico e sociale di questa figura nel settore sanitario locale e nazionale.

Un riconoscimento di rilievo nazionale ha raggiunto il territorio lombardo, confermando la vitalità della memoria collettiva locale. Il volume dedicato alla figura di Carolina Castiglioni Pigni, storica ostetrica di Fagnano Olona, ha ottenuto il secondo premio nella Sezione Libri durante la terza edizione del Concorso Internazionale DivinaMente Donna. La cerimonia si è tenuta a Roma, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, dove l’autore ed editore Carmelo Corrado Occhipinti ha ritirato il premio. L’opera, pubblicata dalla casa editrice Albaccara di Busto Arsizio, raccoglie testimonianze che coprono un arco temporale che va dal 1919 al 2017, tracciando quasi un secolo di storia italiana attraverso gli occhi di una professionista che ha assistito intere generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostetrica varesina premiata a Roma: un secolo di vita Articoli correlati Leggi anche: La seconda vita della Salus: al posto della ex clinica ostetrica inaugurata la Rsa per 54 ospiti Caggiano in festa: un secolo di vita per nonna AngiolaIn occasione del compleanno della centenaria, il sindaco Modesto Lamattina la ha voluta omaggiare anche con una copia autenticata del suo certificato...