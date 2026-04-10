Varesina | il nuovo modello tra sport impresa e futuro giovani

Venerdì 10 aprile 2026, presso il Campus Elmec di Brunello, la Varesina ha presentato un progetto che coinvolge sport, imprenditoria e prospettive per i giovani. La società ha illustrato una nuova strategia volta a trasformare il club in un punto di riferimento per l’intera area varesina, con l’obiettivo di promuovere iniziative di sviluppo e crescita locale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà del territorio.

Venerdì 10 aprile 2026, presso il Campus Elmec di Brunello, la Varesina ha presentato una visione strategica che punta a trasformare il club sportivo in un motore di sviluppo per l’intero territorio varesino. Durante una serata dedicata al networking intitolata Stessa squadra, stessi valori, il management e i partner hanno illustrato un progetto che integra sport, impresa e impegno sociale, mettendo al centro la formazione delle nuove generazioni. Il modello Varesina tra investimenti infrastrutturali e crescita del talento. La direzione generale della società, rappresentata da Massimiliano Di Caro, ha delineato un percorso ambizioso che vede nel coraggio la parola chiave per affrontare le sfide del calcio moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varesina: il nuovo modello tra sport, impresa e futuro giovani Al MArRC l'incontro "Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria"“Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria”, promossa da Associazione Civita, che si terrà... Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuroMettere insieme una sorgente termale che scorre da millenni e una nuova generazione chiamata a riscriverne il futuro potrebbe sembrare un esercizio...