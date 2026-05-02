L’Atalanta non va oltre lo 0-0 col Genoa

L’Atalanta ha concluso il match casalingo contro il Genoa con un risultato di 0-0. La partita si è giocata la sera del 2 maggio 2026 a Bergamo. Non sono stati segnati goal durante l’incontro, che si è disputato senza reti. La squadra di casa ha mantenuto la porta inviolata, mentre il Genoa non è riuscito a trovare la rete.

Bergamo, 2 maggio 2026 – Solo un pareggio casaling o a reti bianche per l’Atalanta nel turno serale contro il Genoa. Solo un punto, comunque utile per muovere la classifica per i nerazzurri, per salire a 55 punti e tenere fino a domani a meno le inseguitrici Bologna e Lazi o nella corsa al settimo posto, l’ultimo che può qualificare alla prossima Conference League, ma solo in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia. Pareggio che conferma il periodo non brillante della squadra nerazzurra, con appena dieci punt i raccolti da inizio marzo nelle ultime nove giornate, una media simile a quella di inizio anno (Juric ne raccolse tredici nelle prime nove giornate).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Atalanta non va oltre lo 0-0 col Genoa ATALANTA - GENOA 4-0 Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti La difesa dell’Atalanta recupera Isak Hien: il ritorno in campo sabato 2 maggio nella sfida col GenoaBergamo, 29 aprile 2026 – L’Atalanta sabato sera nel match casalingo contro il Genoa, alle 20. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale; Una partita tattica: l’Atalanta non è riuscita a far male alla Lazio. La match analysis; Verso Cagliari-Atalanta, Pisacane: Pronti alla loro versione migliore, il destino è nelle nostre mani; Coppa Italia, Atalanta-Lazio decide tutto: tutti i numeri della finale con l’Inter. Nico Paz fallisce l'ennesimo rigore e grazia l'Atalanta: il Como non va oltre lo 0-0È stata una partita da montagne russe al Sinigaglia, ma sul più bello Nico Paz ha sbagliato il calcio di rigore decisivo che avrebbe potuto regalare la vittoria al Como in 11 contro 10 e invece ... m.tuttomercatoweb.com La Roma non decollaLa Roma non decolla - Il Tempo - Un punto e poco altro. La Roma non va oltre il pareggio nell'anticipo dell'Olimpico contro l'Atalan... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Ro ... marione.net L' #Atalanta rallenta ancora contro il #Genoa: alla New Balance Arena è parità senza reti x.com Atalanta vs Genoa: 0-0 L'Atalanta spinge e tiene il pallino del gioco, ma non segna. Finisce 0-0. Altra delusione per i giocatori di Palladino in questo faticoso finale di stagione. Leggi di più su ecodibergamo.it, link in bio. [Foto by AFB] #ecodibergamo #cu - facebook.com facebook