L’Atalanta non va oltre lo 0-0 col Genoa

Da ilgiorno.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta ha concluso il match casalingo contro il Genoa con un risultato di 0-0. La partita si è giocata la sera del 2 maggio 2026 a Bergamo. Non sono stati segnati goal durante l’incontro, che si è disputato senza reti. La squadra di casa ha mantenuto la porta inviolata, mentre il Genoa non è riuscito a trovare la rete.

Bergamo, 2 maggio 2026 – Solo un pareggio casaling o a reti bianche per l’Atalanta nel turno serale contro il Genoa. Solo un punto, comunque utile per muovere la classifica per i nerazzurri, per salire a 55 punti e tenere fino a domani a meno le inseguitrici Bologna e Lazi o nella corsa al settimo posto, l’ultimo che può qualificare alla prossima Conference League, ma solo in caso di vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia. Pareggio che conferma il periodo non brillante della squadra nerazzurra, con appena dieci punt i raccolti da inizio marzo nelle ultime nove giornate, una media simile a quella di inizio anno (Juric ne raccolse tredici nelle prime nove giornate).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217atalanta non va oltre lo 0 0 col genoa
© Ilgiorno.it - L’Atalanta non va oltre lo 0-0 col Genoa

ATALANTA - GENOA 4-0

Video ATALANTA - GENOA 4-0

Notizie correlate

Leggi anche: Atalanta, rebus a sinistra col Genoa: Raspadori o Zalewski sulla trequarti

La difesa dell’Atalanta recupera Isak Hien: il ritorno in campo sabato 2 maggio nella sfida col GenoaBergamo, 29 aprile 2026 – L’Atalanta sabato sera nel match casalingo contro il Genoa, alle 20.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale; Una partita tattica: l’Atalanta non è riuscita a far male alla Lazio. La match analysis; Verso Cagliari-Atalanta, Pisacane: Pronti alla loro versione migliore, il destino è nelle nostre mani; Coppa Italia, Atalanta-Lazio decide tutto: tutti i numeri della finale con l’Inter.

Nico Paz fallisce l'ennesimo rigore e grazia l'Atalanta: il Como non va oltre lo 0-0È stata una partita da montagne russe al Sinigaglia, ma sul più bello Nico Paz ha sbagliato il calcio di rigore decisivo che avrebbe potuto regalare la vittoria al Como in 11 contro 10 e invece ... m.tuttomercatoweb.com

l atalanta non va oltreLa Roma non decollaLa Roma non decolla - Il Tempo - Un punto e poco altro. La Roma non va oltre il pareggio nell'anticipo dell'Olimpico contro l'Atalan... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Ro ... marione.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.