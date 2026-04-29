L’Atalanta si appresta a tornare in campo sabato sera contro il Genoa alla New Balance Arena. La squadra ha recuperato il difensore Isak Hien, che tornerà a disposizione per la partita in programma alle 20.45. Hien non ha partecipato alle ultime partite, ma ora è pronto a scendere nuovamente in campo. La sua presenza rappresenta un rinforzo importante per la linea difensiva della squadra.

Bergamo, 29 aprile 2026 – L’Atalanta sabato sera nel match casalingo contro il Genoa, alle 20.45 alla New Balance Arena, ritroverà in difesa il suo ‘Ministro della Difesa’: Isak Hien. Il 27enne centrale svedese, tornato tra i convocati lunedì a Cagliari, è ormai recuperato dopo un mese di stop per un problema muscolare al flessore accusato il 26 marzo durante lo spareggio per i Mondiali tra Ucraina e Svezia. Candidature L’ex Verona si sta allenando regolarmente in gruppo già da qualche giorno e si candida per una maglia da titolare sabato sera contro il Genoa. Assenza che ha pesato nell’ultimo mese quella di Hien, specialista nelle marcature...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La difesa dell’Atalanta recupera Isak Hien: il ritorno in campo sabato 2 maggio nella sfida col Genoa

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Isak #Hien recupera per #Cagliari #Atalanta. Assenti soltanto Bernasconi e Rossi x.com

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