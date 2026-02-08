Serie C | per il Vicenza pari senza reti ma torna a +16 Arezzo ok con la Pianese e allunga

Il Vicenza non va oltre lo zero a zero contro il Sudtirol, ma mantiene il primato in classifica con un vantaggio di 16 punti. L’Arezzo invece vince facilmente contro la Pianese e allunga sulla zona play-out. Nel girone A, il Vicenza rallenta, ma resta saldo in vetta. Nel B, l’Arezzo continua la sua corsa, mentre Union Brescia e Ravenna non riescono a recuperare terreno. La stagione prosegue con le stesse grandi protagoniste nei rispettivi gironi.

Ecco tutto quanto accaduto nelle 13 partite di questa domenica, con il turno infrasettimanale in vista. E’ cambiata anche una panchina importante: dopo la sconfitta di Caserta, il Foggia ha esonerato Barilari per sostituirlo con Vincenzo Cangelosi (per lui un ritorno, come quello del direttore sportivo Peppino Pavone). Dopo 12 vittorie di fila in casa, il Vicenza frena sullo 0-0 con la Dolomiti Bellunesi nonostante l’assedio alla porta del bravo Consiglio: poco male, perché la capolista alla resa dei conti guadagna comunque un punto sul secondo posto (+16). “Non è stata la nostra migliore partita”, ha ammesso Fabio Gallo, ma la fuga verso la B prosegue senza ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie C: per il Vicenza pari senza reti, ma torna a +16. Arezzo ok con la Pianese e allunga Approfondimenti su Serie C Pari tra Brescia e Vicenza. L'Arezzo allunga, il Catania aggancia in vetta la Salernitana Arezzo, pari senza emozioni ma serie positiva che continua L’Arezzo continua la sua serie positiva, anche se senza grandi emozioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Serie C Argomenti discussi: Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; RAPPRESENTATIVE: L’UNDER 15 DI SERIE C A CESENA; LUCA TABBIANI CONVOCA 21 GIOCATORI PER LA GARA CASALINGA DI SERIE C SKY WIFI CONTRO IL LECCO; Under 16 Serie C: una tripletta di Tacconi porta il Trento in testa al girone C assieme al Vicenza. Risultati Serie C, classifica/ Urlo Benevento al 102?! Diretta gol live score girone C (oggi 6 febbraio 2026)Risultati Serie C, classifica: la 25^ giornata si apre venerdì 6 febbraio con quattro anticipi che sono validi per il girone C, comandato dal Benevento. ilsussidiario.net Risultati Serie C, classifiche/ Al Sud dominio casalingo! Diretta gol live score (oggi 7 febbraio 2026)Risultati Serie C, classifiche: ecco undici partite che stanno per farci compagnia nel programma della 25^ giornata, scopriamo insieme quali sono. ilsussidiario.net Successi per Vicenza, Milano, Asiago, Legnaro e Cittadella nella 17ª giornata di Serie A 2025/26 Foto di Vanessa Zenobini facebook

