L’Asl di Piacenza adotta il bilancio 2025 deficit di 8,7 milioni | Dato in netto miglioramento

L’Azienda Usl di Piacenza ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, con un deficit di 8,7 milioni di euro. Rispetto a precedenti dati, si tratta di un miglioramento significativo. La cifra rappresenta la differenza tra entrate e uscite dell’ente per l’anno appena concluso. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda sanitaria locale.

L’Azienda Usl di Piacenza ha adottato il bilancio consuntivo 2025, che si chiude con un deficit di 8,7 milioni di euro. «Si tratta di un dato in netto miglioramento rispetto all’anno precedente – scrive l’azienda sanitaria - quando il disavanzo era pari a 12,1 milioni: una riduzione di 3,4.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Parma, conti in netto miglioramento: perdita ridotta a 1,4 milioni nel bilancio 2025Il CdA approva il bilancio consolidato: risultato ante imposte positivo e patrimonio netto a 31,1 milioni. Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sciopero 1 maggio. Ausl Piacenza: assicurati i servizi minimi essenziali; Servizi sanitari potenziati: un medico sempre presente 24 ore su 24 in piazzale Milano; Save the date : 8 maggio – Difendere il SSN – Parma; Corso di formazione per tatuatori e piercers. Nuovo ospedale di Piacenza, il progetto a Palazzo Mercanti il 18 maggioNuovo ospedale di Piacenza, l'azienda sanitaria tornerà nel'aula consiliare di Palazzo Mercanti il 18 maggio per presentare l'esito del lavoro svolto ... piacenzasera.it Bardasi ai sindaci: «Fase di cambiamento per il servizio sanitario»Illustrato ai comuni il bilancio previsionale Ausl in pareggio. Bardasi: «Nuovo bando per i lavori a Lugagnano». Beccia: «Il ruolo del medico di famiglia sta sparendo». Fiorenzuola e Castelsangiovanni ... ilpiacenza.it A Piacenza la sanità pubblica guarda avanti. E lo fa con strumenti nuovi, concreti, già oggi al servizio dei cittadini. Grazie ai fondi del Pnrr, anche all’Azienda Usl di Piacenza sono operative apparecchiature sanitarie di ultima generazione: un angiografo, una ri - facebook.com facebook