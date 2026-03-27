Parma conti in netto miglioramento | perdita ridotta a 1,4 milioni nel bilancio 2025

Il Consiglio di Amministrazione di un club ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio concluso il 31 dicembre 2025. Nel documento si segnala una perdita di 1,4 milioni di euro, rispetto a risultati precedenti che risultavano più elevati. La riunione si è svolta il 26 marzo 2026, durante la quale sono stati analizzati i dati economico-finanziari del periodo.

Il CdA approva il bilancio consolidato: risultato ante imposte positivo e patrimonio netto a 31,1 milioni. Deciso passo avanti rispetto al 2024 Il bilancio registra un risultato ante imposte positivo pari a 0,17 milioni di euro, mentre la perdita consolidata si attesta a 1,4 milioni di euro. Un dato che rappresenta un netto passo avanti rispetto al risultato negativo di 63,3 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2024. Positivo anche il patrimonio netto consolidato, che si mantiene su un valore di 31,1 milioni di euro, confermando una struttura finanziaria solida. L’andamento complessivo dell’esercizio mostra dunque un sostanziale miglioramento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, conti in netto miglioramento: perdita ridotta a 1,4 milioni nel bilancio 2025 Articoli correlati Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Corte dei Conti Puglia, il bilancio è nero: 10 milioni di danni erariali nel 2025Il dato emerge dalla relazione del presidente Pasquale Daddabbo all’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parma conti in netto miglioramento... Temi più discussi: Iren cresce, dividendi anche a Parma; Iren: l’utile netto sale del 12% , dividendo fissato a 13,86 centesimi; Parifica parziale del rendiconto della Regione dalla Corte dei Conti, Schifani: Risanamento prosegue; Iren cresce dividendi anche a Parma. Il Parma verso il pareggio di bilancio: rosso di 1,4 milioni nel 2025Conti in netto miglioramento per il club ducale, rispetto al rosso di 63,3 milioni di euro fatto registrare nello scorso esercizio. calcioefinanza.it Iren cresce, dividendi anche a ParmaBilancio 2025 in aumento per Iren: utili e investimenti in salita. Al Comune di Parma circa 5,8 milioni di euro ... parmatoday.it Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Borgo San Silvestro, a Parma, per il recupero, sul tetto di un edificio, di un falchetto impossibilitato a volare - facebook.com facebook La spinta di Sensini: «Salvezza vicina. Parma, ora devi accelerare». E “incorona” Pellegrino x.com