L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Fulham, portandosi a +6 punti sulla seconda in classifica e con una differenza reti di +4. La squadra di Guardiola, che ha due incontri in meno, osserva la situazione da distante. Durante la partita, Gyökeres ha segnato una doppietta e Saka ha mostrato alcune giocate notevoli, mentre il tecnico Arteta si è goduto la prestazione dei suoi giocatori nel derby londinese.

Meglio di così non sarebbe potuta andare. L’Arsenal travolge 3-0 il Fulham e si porta a +6 sul Manchester City, che ha giocato due partite in meno (la prossima è lunedì in casa dell’Everton), ma che ora è indietro di 4 gol nella differenza reti, primo criterio in caso di parità. Non è solo la vittoria larga a far dire che per i Gunners meglio di così non sarebbe potuta andare: hanno vinto con merito, dominato, giocato la loro partita migliore almeno dal 17 marzo, quando hanno cominciato una serie che prima di oggi diceva appena due vittorie in 8 partite. Sono tornati a segnare tanto (non facevano più di un gol dal 17 marzo), hanno tenuto la porta inviolata, hanno gioito per la doppietta di Viktor Gyökeres e le magie di Buykayo Saka, protagonista col gol del momentaneo 2-0 e lo splendido assist per il primo gol.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Arsenal torna a brillare: 3-0 al Fulham. Adesso è a +6 (e a +4 reti) sul City

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