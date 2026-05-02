Sabato sera all’Emirates, l’Arsenal ha vinto 3-0 contro il Fulham in una partita valida per la Premier League. I Gunners hanno realizzato tre gol senza subirne, portandosi a sei punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La squadra di casa ha offerto una prestazione convincente, mentre il Fulham non è riuscito a segnare. Il risultato ha rafforzato la posizione in cima alla classifica del campionato.

2026-05-02 20:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sabato sera l’Arsenal ha offerto una prestazione eccezionale all’Emirates, vincendo 3-0 sul Fulham e portandosi sei punti di vantaggio in testa alla Premier League. Una prestazione cinica nel primo tempo da parte della squadra di Mikel Arteta ha effettivamente risolto la gara prima dell’intervallo. L’avvio rapido dà il tono. I Gunners hanno segnalato presto le loro intenzioni, dominando il possesso palla fin dal fischio di apertura. La loro pressione ha dato i suoi frutti al nono minuto, quando Bukayo Saka ha prodotto un’impennata tipica sulla destra, saltando le sfide precedenti prima di perforare una palla bassa attraverso la porta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal – Fulham 3-0: resoconto, risultato e gol mentre i Gunners si allontanano di sei punti dal City

Manchester United-Fulham 3-2: gol e highlights | Premier League

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