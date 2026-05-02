L' Arezzo saluta i suoi tifosi con una sconfitta indolore | il Vicenza ne segna cinque e passa al Comunale

L'Arezzo ha concluso la stagione casalinga con una sconfitta contro il Vicenza, che ha segnato cinque reti e ha ottenuto la vittoria sul campo. La partita si è disputata dopo la festa di domenica 26 aprile, quando la squadra aveva ottenuto la promozione in serie B dopo 19 anni. Questa è stata l’ultima gara al Comunale per la squadra in questa stagione.