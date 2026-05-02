L' Arezzo saluta i suoi tifosi con una sconfitta indolore | il Vicenza ne segna cinque e passa al Comunale
L'Arezzo ha concluso la stagione casalinga con una sconfitta contro il Vicenza, che ha segnato cinque reti e ha ottenuto la vittoria sul campo. La partita si è disputata dopo la festa di domenica 26 aprile, quando la squadra aveva ottenuto la promozione in serie B dopo 19 anni. Questa è stata l’ultima gara al Comunale per la squadra in questa stagione.
Dopo l'indimenticabile giornata vissuta domenica 26 aprile, nella quale la squadra di mister Bucchi ha festeggiato con tutta la città il ritorno in serie B dopo 19 anni, gli amaranto tornano in campo per l'ultima partita al Comunale della stagione. A sfidarli il Vicenza, vincitrice del girone A.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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È il momento di raccontare questa giornata di consegne. Gabriele ci saluta in sella della sua Honda #GB350S Bellissima. #consegnemoto #arezzo - facebook.com facebook