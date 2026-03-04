L' Arezzo cade in casa | al Comunale passa la Ternana 2-1 Dubickas firma il gol vittoria

L'Arezzo perde in casa contro la Ternana con il risultato di 2-1, con un gol decisivo di Dubickas. La partita si gioca al Comunale, poche ore dopo l'incontro contro il Ravenna. È l’ultimo turno infrasettimanale della stagione e si conclude con una sconfitta per i padroni di casa. La squadra affronta questa sfida dopo appena tre giorni dal precedente impegno.

Gli ospiti partono meglio e vanno avanti alla mezz'ora con Ferrante di testa. Gli amaranto impattano la gara prima dell'intervallo con una bell'azione finalizzata dall'ex Cianci. Nella ripresa il centravanti lituano neoentrato segna la rete dei tre punti Appena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Al Comunale arriva la Ternana di mister Fabio Liverani. 1 - Turnover anche per gli ospiti: l'ex Francesco Donati è il capitano questa sera, mentre va in panchina l'attaccante Dubickas, a segno nel match dell'andata e autore di 9 gol in questo campionato 3 - Primo tiro da fuori della Ternana con Pagliari: sinistro basso in diagonale che costringe Venturi a rifugiarsi in angolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ternana: vittoria sotto il diluvio col Livorno. Fere in svantaggio, poi Kerrigan e DubickasTERNANA 2 LIVORNO 1 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Maestrelli (40’ st Loiacono), Martella, Kerrigan (35’ st Bianay), Garetto, McJannet,...

LIVE | 30ª giornata, Arezzo-Ternana 1-2. Cianci risponde a Ferrante, Dubickas a segno nella ripresaAppena tre giorni dopo il big-match contro il Ravenna, l'Arezzo torna di nuovo in campo al Comunale per l'ultimo turno infrasettimanale della...

Contenuti e approfondimenti su Arezzo cade.

Temi più discussi: Il Ravenna esce indenne da Arezzo: 1-1 nel big match del girone B di serie C; Davanti a 7mila aretini il big-match col Ravenna finisce 1-1: l'Arezzo mantiene il +7 sulle rivali; Cna - Premio Cambiamenti, ad Arezzo la finale territoriale racconta l Italia delle nuove imprese; Cianci-gol, è un pareggio che sa di vittoria. La spinta dei 7mila per la rimonta sul Ravenna.

Cade l'Arezzo, non ne approfitta il Ravenna. Perugia e Torres, balzo salvezzaSono terminate le gare della trentesima giornata di Serie C con fischio d'inizio alle ore 20:30. In campo il girone B: cade la capolista Arezzo in casa contro la Ternana che aggancia a quota ... tuttoc.com

L’Arezzo cade a Livorno. Prende un gol in fuorigioco e il Ravenna può superarloÈ amaro il derby per l’Arezzo che cade allo stadio Picchi e in un solo colpo interrompe la serie utile di undici risultati consecutivi, perde l’imbattibilità esterna e adesso rischia di vedere il ... lanazione.it

RECAP Recap dell'ultimo turno di pallacanestro ligure senior nei campionati nazionali e interregionali | Stop per le liguri: vincono San Miniato e Arezzo / | Cade in trasferta Gino Landini contro Pink Basket / | Derby ligure all'A facebook