Presentata Scelgo Arezzo Marco Donati | Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile 2026 è stata presentata la lista “Scelgo Arezzo” con Marco Donati, che ha dichiarato: “Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città”. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con la partecipazione di diversi candidati e sostenitori. La lista comprende candidati di diverse età e background professionali, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze di vari gruppi della comunità locale.

Arezzo, 25 aprile 2026 –  Il candidato sindaco della Coalizione Civica lancia una squadra in equilibrio nella rappresentanza di genere, con attenzione al mondo delle professioni È stata presentata oggi pomeriggio al punto elettorale di piazza Risorgimento la lista Scelgo Arezzo, a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Donati per la Coalizione Civica. Una squadra costruita per rinnovare la classe dirigente cittadina, con un'attenzione concreta a competenze, rappresentanza e partecipazione. La lista si distingue per una composizione equilibrata: il 50% dei candidati è donna, con una presenza significativa di under 35 e di figure provenienti da professioni, imprenditoria e associazionismo locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Presentata la lista Scelgo Arezzo. Capolista Valentina Sileno, Aldo Poponcini al secondo posto

Video Presentata la lista Scelgo Arezzo. Capolista Valentina Sileno, Aldo Poponcini al secondo posto

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