Presentata Scelgo Arezzo Marco Donati | Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città

Il 25 aprile 2026 è stata presentata la lista “Scelgo Arezzo” con Marco Donati, che ha dichiarato: “Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città”. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con la partecipazione di diversi candidati e sostenitori. La lista comprende candidati di diverse età e background professionali, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze di vari gruppi della comunità locale.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Il candidato sindaco della Coalizione Civica lancia una squadra in equilibrio nella rappresentanza di genere, con attenzione al mondo delle professioni È stata presentata oggi pomeriggio al punto elettorale di piazza Risorgimento la lista Scelgo Arezzo, a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Donati per la Coalizione Civica. Una squadra costruita per rinnovare la classe dirigente cittadina, con un'attenzione concreta a competenze, rappresentanza e partecipazione. La lista si distingue per una composizione equilibrata: il 50% dei candidati è donna, con una presenza significativa di under 35 e di figure provenienti da professioni, imprenditoria e associazionismo locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentata Scelgo Arezzo, Marco Donati: "Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città" Presentata la lista Scelgo Arezzo. Capolista Valentina Sileno, Aldo Poponcini al secondo posto Notizie correlate Presentata “Scelgo Arezzo”: metà donne, metà uomini, 100% convinti di rappresentare “davvero” la città (tranne la parte che non li voterà)AREZZO – Presentata oggi pomeriggio la lista “Scelgo Arezzo”, a sostegno del candidato sindaco Marco Donati, con una conferenza stampa che ha saputo... Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio di Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Presentata Scelgo Arezzo: la lista del candidato sindaco Marco Donati; I candidati di Scelgo Arezzo; Presentata Scelgo Arezzo: metà donne, metà uomini, 100% convinti di rappresentare davvero la città (tranne la parte che non li voterà); Confronto tra sistema produttivo e candidati, siglata dichiarazione d’intenti unitaria. I candidati di Scelgo ArezzoPresentata al punto elettorale di Marco Donati la lista Scelgo Arezzo con capolista Valentina Sileno e secondo Aldo Comanducci. Molti volti nuovi e anche tanti cittadini che si mettono in pista per la ... teletruria.it Scelgo Arezzo: i nomi. Aldo Poponcini al secondo postoScelgo Arezzo ufficializza i nomi dei candidati a sostegno di Marco Donati sindaco. Al primo posto c'è Valentina Sileno e al secondo c'è Aldo Poponcini, ex comandante della Polizia Municipale. Questo ... corrierediarezzo.it Presentata “Scelgo Arezzo”: metà donne, metà uomini, 100% convinti di rappresentare “davvero” la città (tranne la parte che non li voterà) x.com Presentazione al punto elettorale di Marco Donati della Lista Scelgo Arezzo con conferme e novità come Aldo Poponcini che è secondo dopo la capolista Valentina Sileno, già con un’esperienza importante alle spalle con Marco Donati. Sono 5 le liste a cui aff - facebook.com facebook