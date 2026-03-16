Ottant’anni di filosofia e poesia | la persona al centro del pensiero di Giuseppe Limone

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo 2026, alle 17, nella sala dell’ex Municipio di Atella, si terrà un evento dedicato agli ottant’anni di Giuseppe Limone, filosofo e poeta italiano. La cerimonia si svolgerà nella sede di Fabula, in via Martiri Atellani, e celebrerà il suo percorso di studi e creazioni artistiche. L’incontro sarà un’occasione per ricordare il suo contributo nel campo della filosofia e della poesia.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 17 marzo 2026, alle ore 17, nella sala dell’ex Municipio di Atella (Fabula)in via Martiri Atellani, si terrà un incontro speciale in occasione degli 80 anni del filosofo e poeta italiano  Giuseppe Limone. L’evento sarà un momento di celebrazione e riflessione, con la partecipazione di amici, colleghi e allievi che hanno condiviso con lui percorsi accademici e di vita. La ricerca filosofica di Limone si inserisce nel solco del  personalismo comunitario, fondato dal filosofo francese  Emmanuel Mounier, promotore della rivista  Esprit. Il professore Limone ha approfondito, con originalità e rigore, il tema centrale della sua riflessione: la  persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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