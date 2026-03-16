Ottant’anni di filosofia e poesia | la persona al centro del pensiero di Giuseppe Limone

Martedì 17 marzo 2026, alle 17, nella sala dell’ex Municipio di Atella, si terrà un evento dedicato agli ottant’anni di Giuseppe Limone, filosofo e poeta italiano. La cerimonia si svolgerà nella sede di Fabula, in via Martiri Atellani, e celebrerà il suo percorso di studi e creazioni artistiche. L’incontro sarà un’occasione per ricordare il suo contributo nel campo della filosofia e della poesia.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 17 marzo 2026, alle ore 17, nella sala dell’ex Municipio di Atella (Fabula)in via Martiri Atellani, si terrà un incontro speciale in occasione degli 80 anni del filosofo e poeta italiano Giuseppe Limone. L’evento sarà un momento di celebrazione e riflessione, con la partecipazione di amici, colleghi e allievi che hanno condiviso con lui percorsi accademici e di vita. La ricerca filosofica di Limone si inserisce nel solco del personalismo comunitario, fondato dal filosofo francese Emmanuel Mounier, promotore della rivista Esprit. Il professore Limone ha approfondito, con originalità e rigore, il tema centrale della sua riflessione: la persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ottant’anni di filosofia e poesia: la persona al centro del pensiero di Giuseppe Limone Articoli correlati Se Giuseppe Conte scopre l’America (e il Fascismo) dopo ottant’anniRoma, 06 mar – C’è qualcosa di teneramente fantozziano nell’improvviso sussulto di dignità nazionale che da qualche settimana a questa parte scuote i... Amelia Rosselli, trent’anni dopo: al Palladium un omaggio tra poesia, musica e pensiero critico“L’inferno, tessuto da mani perfette” porta in scena l’eredità viva della poetessa con un’azione musicale firmata da Fabrizio De Rossi Re A...