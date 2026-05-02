A Piazza del Duomo, nel cuore dell’Aquila, si svolge un evento dedicato al Made in Italy di Forte dei Marmi, con bancarelle che espongono prodotti artigianali toscani. I visitatori potranno ammirare creazioni di vario genere, tra cui oggetti di design e prodotti enogastronomici. L’iniziativa vede coinvolti artigiani provenienti dalla Toscana, pronti a presentare le loro opere a un pubblico locale e turisti.

? Cosa scoprirai Cosa troveranno i visitatori tra le bancarelle di Piazza del Duomo?. Come faranno gli artigiani toscani a conquistare il cuore dell'Abruzzo?. Perché il Consorzio deve proteggere l'evento dalle imitazioni?. Quali prodotti esclusivi porteranno l'eccellenza di Forte dei Marmi a L'Aquila?.? In Breve Evento dalle ore 8 alle 19 in Piazza del Duomo a L'Aquila.. Consorzio nato nel 2002 per proteggere l'autenticità del marchio degli Ambulanti.. Offerta include cashmere, pelletteria toscana, gioielli e articoli per la casa.. L'iniziativa stimola il commercio locale e i flussi nelle zone centrali.. Sabato 9 maggio 2026, Piazza del Duomo a L’Aquila ospiterà le boutique a cielo aperto degli Ambulanti di Forte dei Marmi dalle ore 8 alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, il Made in Italy di Forte dei Marmi invade il Duomo

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