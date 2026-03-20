Imprese all' Aquila ‘Artigianato anima del Made in Italy’

All'Aquila, nell'Auditorium del Parco, si è svolto il convegno ‘Artigianato anima del Made in Italy’ organizzato da Confartigianato per la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. L'evento ha coinvolto rappresentanti del settore e imprese locali, portando all'attenzione temi legati all’artigianato e alla promozione del patrimonio italiano. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per celebrare la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. Protagoniste dell’evento le ‘4 A’ che fanno grande il Made in Italy nel mondo: alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione. Settori strategici che rischiano di rallentare per carenza di manodopera. “Dobbiamo farci conoscere: molti giovani pensano all’artigiano come a una razza in via d’estinzione, invece oggi noi sappiamo coniugare molto bene tradizione e innovazione”, ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Imprese, all'Aquila ‘Artigianato anima del Made in Italy’ Articoli correlati Artigianato, il motore del Made in Italy che non trova lavoratoriIl suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per... LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa... Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso Artigianato anima del Made in Italy Tutti gli aggiornamenti su Imprese all'Aquila 'Artigianato anima... Temi più discussi: Granelli e il Ministro Urso a L’Aquila: le riforme per il futuro dell’artigianato; Made in Italy: all’Aquila si celebra la Giornata della cultura artigiana con il ministro Urso; Una giornata dedicata al valore profondo del saper fare italiano.; GIORNATA ARTIGIANI: TAFFO, MADE IN ITALY CRESCE NONOSTANTE CRISI, CELEBRIAMO IMPRESE AQUILANE. Artigianato, il motore del Made in Italy che non trova lavoratoriFoto di Manuel De Libero Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato ... msn.com Confartigianato Imprese, il 19 marzo a L’Aquila il convegno nazionale sul Made in ItalyL'artigianato come espressione viva di una tradizione che continua a innovare e a generare futuro, valore profondo del saper fare italiano. laquilablog.it Le #imprese del #Lazio verso i #mercatiinternazionali, tra una settimana la presentazione del Piano regionale per l' #internazionalizzazione. Tra i relatori anche il Presidente Biazzo: Venerdì 27 Marzo 2026 Ore 10.00 Cinema Adriano, Roma tinyurl.c x.com Il consigliere Bochicchio accoglie con favore i 180 milioni FSC sbloccati dal Cipess: «Risorse vitali, ora occorre spenderle subito per infrastrutture, sanità e imprese». - facebook.com facebook