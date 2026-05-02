Lo scorso anno giocava alla Primavera della Roma, ora è titolare nel Psg. Renato Marin, di origini brasiliane, ha fatto il suo debutto dal primo minuto contro il Lorient, sostituendo Chevalier, che non era disponibile. La sua crescita nel calcio francese ha attirato l’attenzione, portandolo a essere tra i protagonisti della squadra.

Da promessa a opportunità, da non mancare. È quella a portata di Renato Marin, l'azzurrino under 19 pronto al grande salto, da titolare tra i pali del Psg per la prima volta in campionato. Oggi contro il Lorient, tocca dunque all'ex giocatore della Roma difendere la porta dei campioni d'Europa, e dimostrare di aver fatto la scelta giusta la scorsa estate lasciando l'Italia. E di poter anche rispondere alle attese che il club dell'emiro ha riposto in lui. Senza dimenticare che si tratta pure di un'opportunità per scavalcare eventualmente il deludente Chevalier nelle gerarchie di Luis Enrique. È stato proprio...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'anno scorso alla Primavera della Roma, ora titolare nel Psg: il boom francese di Renato Marin

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