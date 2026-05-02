Lando Norris vince la Sprint Race a Miami doppietta McLaren | terzo Leclerc

Durante la Sprint Race del GP Miami, Lando Norris ha guidato con costanza e si è piazzato in prima posizione dall'inizio alla fine. La gara ha visto una doppietta per la scuderia McLaren, con il compagno di squadra che si è classificato secondo. Il pilota monegasco ha conquistato il terzo posto, completando il podio. Norris ha mantenuto il controllo della corsa senza errori, mentre gli altri piloti hanno concluso nelle posizioni successive.

Lando Norris è stato perfetto. Sempre in testa nella Sprint Race del GP Miami. Piastri secondo, Leclerc terzo. Kimi Antonelli quarto al traguardo, ma è stato penalizzato ed ha chiuso al sesto posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lando Norris riporta la McLaren in pole nella Sprint Qualifying di Miami. Bene Antonelli, la Ferrari non brillaLando Norris sfrutta il potenziale della nuova McLaren aggiornata e piazza la zampata del campione del mondo in carica, imponendosi nella sessione di... F1 GP Miami, Norris in pole per la Sprint Race. Antonelli secondo, Leclerc in quartaMiami (Stati Uniti d'America), 1 maggio 2026 – La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo in carica, Lando Norris. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gp Miami, Norris in pole per la sprint davanti ad Antonelli; La strana statistica di Miami: chi parte in prima fila non vince mai; Norris ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint a Miami; Lando Norris precede Antonelli nelle qualifiche Sprint del GP di Miami. Ferrari crolla nel finale. F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l’orario TV delle qualificheLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it F1 diretta Miami: segui la Sprint Race di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVETutto pronto per la 'mini-gara' del sabato, che assegna i primi punti del weekend, con Norris che scatta davanti al giovane pilota italiano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Spettacolo nella Sprint di Miami: vince Norris, buona partenza di Leclerc che chiude terzo Lando Norris subito in controllo, qualche sbavatura in partenza per Kimi Antonelli e ne approfittano Piastri e Leclerc che chiudono rispettivamente secondo e terz x.com Lando Norris conquista la Sprint Race del Gran Premio di Miami #MiamiGP - facebook.com facebook